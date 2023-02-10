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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:42

Строители продлили сроки закрытия движения на развязке у «Калины»

Проезд от Куйбышева до Сибирского тракта будет перекрыт до 31 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проезд будет закрыт до 31 декабря

Проезд будет закрыт до 31 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители «АльмакорГруп» продлили сроки закрытия движения на развязке у «Калины». Как сообщили в пресс-службе администрации города, проезд от Куйбышева до Сибирского тракта будет перекрыт до 31 декабря.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в администрации города.

Также там сообщили о перекрытии движения почти на девять месяцев на Кишиневской. Здесь от Технической до Билимбаевской будет проходить ремонт улицы. Проезд для транспорта на этом отрезке будет закрыт с 22 февраля по 30 ноября 2023 года. Работы будет выполнять ООО «Проспект».

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