На сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night утвердили дату проведения фестиваля: 23 июня Екатеринбург по традиции станет музыкальной столицей мира. На сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров.

- Сотни площадок будут звучать голосами тысяч артистов всех возможных и невозможных музыкальных жанров. Музыка, танцы, аудиовизуальное искусство, мода и многое другое. Лучшая ночь, чтобы полюбить Екатеринбург, - рассказывают организаторы фестиваля.

При этом ранее мэрия уральской столицы также объявила дату проведения уже девятого по счету фестиваля

При этом в январе организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.