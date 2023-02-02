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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:32

Организаторы Ural Music Night утвердили дату проведения фестиваля

23 июня на сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров

На сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night утвердили дату проведения фестиваля: 23 июня Екатеринбург по традиции станет музыкальной столицей мира. На сотнях площадок соберутся артисты самых разных жанров.

- Сотни площадок будут звучать голосами тысяч артистов всех возможных и невозможных музыкальных жанров. Музыка, танцы, аудиовизуальное искусство, мода и многое другое. Лучшая ночь, чтобы полюбить Екатеринбург, - рассказывают организаторы фестиваля.

При этом ранее мэрия уральской столицы также объявила дату проведения уже девятого по счету фестиваля

При этом в январе организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.