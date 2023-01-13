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НовостиОбщество13 января 2023 3:21

Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 млн рублей

Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Четвертая Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night пройдет 24 июня

Четвертая Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night пройдет 24 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.

- Четвертая Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night пройдет 24 июня 2023 г. и соберет на одной площадке более 3000 молодых музыкантов и представителей креативной индустрии, в том числе более 1500 участников из других регионов России, - сообщается на сайте.

Также 14,9 миллиона рублей из фонда получит проект «Лето на Заводе» в Сысерти, 3,69 миллиона - Фестиваль современной молодежной культуры «ГикКон» и 1,58 миллиона - проект «Мы - рядом», волонтеры которого оказывают социально-психологическую помощь родным мобилизованных. Всего гранты получат 55 проектов из Свердловской области.