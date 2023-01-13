Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 млн рублей

Четвертая Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night пройдет 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.

- Четвертая Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night пройдет 24 июня 2023 г. и соберет на одной площадке более 3000 молодых музыкантов и представителей креативной индустрии, в том числе более 1500 участников из других регионов России, - сообщается на сайте.

Также 14,9 миллиона рублей из фонда получит проект «Лето на Заводе» в Сысерти, 3,69 миллиона - Фестиваль современной молодежной культуры «ГикКон» и 1,58 миллиона - проект «Мы - рядом», волонтеры которого оказывают социально-психологическую помощь родным мобилизованных. Всего гранты получат 55 проектов из Свердловской области.