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НовостиОбщество25 января 2023 12:23

Мэрия Екатеринбурга объявила дату проведения Ural Music Night

Организаторы решили провести его 23 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Кстати, организаторы Ural Music Night ранее выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей

Кстати, организаторы Ural Music Night ранее выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила, когда состоится уже девятый фестиваль Ural Music Night. Организаторы решили провести его 23 июня. Информация об этом появилась на специально созданном сайте, посвященном 300-летию города.

- Всемирно известные артисты и молодые музыканты исполняют свою музыку для всех и для каждого. Рок и хип-хоп исполнители, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры: все в эту ночь играют для вас на Ural Music Night, - говорится в анонсе.

Ранее стало известно, что организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.