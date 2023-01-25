Мэрия Екатеринбурга объявила дату проведения Ural Music Night

Кстати, организаторы Ural Music Night ранее выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила, когда состоится уже девятый фестиваль Ural Music Night. Организаторы решили провести его 23 июня. Информация об этом появилась на специально созданном сайте, посвященном 300-летию города.

- Всемирно известные артисты и молодые музыканты исполняют свою музыку для всех и для каждого. Рок и хип-хоп исполнители, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры: все в эту ночь играют для вас на Ural Music Night, - говорится в анонсе.

Ранее стало известно, что организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на проведение конференции музыкальной индустрии. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.