Выдача заграничных паспортов сроком действия пять лет происходит в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не выдают паспорта сроком на 10 лет. Об этом сообщают горожане. В полиции объяснили, в чем причина.

- Задержка в оформлении заграничных паспортов сроком действия 10 лет связана с техническими проблемами, не зависящими от подразделений по вопросам миграции Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Также там отметили, что выдача заграничных паспортов сроком действия пять лет происходит в обычном режиме.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области в 15 городах установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов. Устройства нового поколения экономят время заявителя. Для оформления ему надо подать заявление в МФЦ и получить личный штрихкод, который нужно будет отсканировать в криптобиокабине.

Затем выполняя команды голосового помощника, заполнить данные. Вся информация отправится на проверку, а после положительной оценки поступит на фабрику Гознака для изготовления документов. После этого готовый документ передадут в МФЦ, откуда его можно будет забрать.

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