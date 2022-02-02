Устройства нового поколения экономят время заявителя. Фото: правительство Свердловской области

В Свердловской области установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов. Как сообщает правительство региона они установлены в 15 уральских городах, включая Лесной, Нижний Тагил, Березовский и Екатеринбург.

Устройства нового поколения экономят время заявителя. Для оформления ему надо подать заявление в МФЦ и получить личный штрихкод, который нужно будет отсканировать в криптобиокабине. Затем выполняя команды голосового помощника заполнить данные. Вся информация отправится на проверку, а после положительной оценки поступит на фабрику Гознака для изготовления документов. После этого готовый документ передадут в МВЦ, откуда его можно будет забрать.

По словам вице-президента, директора екатеринбургского филиала «Ростелекома» Ивана Пичугина, устройство оснащено всеми необходимыми техническими средствами для приёма и обработки документов, а также для проверки персональных данных граждан. Сведения, передаваемые через кабину, находятся под надёжной криптографической защитой.