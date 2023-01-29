В Новоуральск вернулись более 100 бойцов из зоны СВО

Их встретили жители Новоуральска. Фото: «NVK | Новоуральск Вконтакте»

Со службы в зоне спецоперации в Новоуральск вернулось более ста военных. Служащие прибыли в родной город вечером 28 января, где их встретили родные и близкие, рассказали в сообществе «NVK | Новоуральск Вконтакте».

- Больше 100 военнослужащих вернулись из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев, - уточняют в группе.

В комментариях под постом жители Новоуральска поздравляют военнослужащих с возвращением домой.

Кроме того, за все время проведения СВО в Свердловскую область вернулись 12 человек из плена, о чем сообщала омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова. А также более 200 ошибочно мобилизованных удалось вернуть со службы.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».