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НовостиПроисшествия29 января 2023 7:25

В Екатеринбурге загорелся частный дом

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Фото с места пожара. Фото: паблик во "Вконтакте" "Район Вторчермет"

Фото с места пожара. Фото: паблик во "Вконтакте" "Район Вторчермет"

Херсонсокм переулке. Огонь распространился на 200 квадратных метров.

- Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный жилой дом. В тушении задействованы 4 единицы техники 16 человек личного состава, - рассказали «КП-Екатеринбрг» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сообщение о пожаре было получено в 11:17, в 12:15 пожар локализовали. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

На днях произошел другой пожар в Нижнем Тагиле. 28 января в одном из многоэтажных домов на улице Володарского загорелась квартира. Пострадавших не было.

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