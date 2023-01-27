В Нижнем Тагиле сгорела квартира в многоэтажке

На местро прибыли десять спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле загорелась квартира. В 14:09 28 января поступило сообщение о возгорании на третьем этаже девятиэтажки на улице Володарского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего огнем охватило четыре квадратных метра. Однако до прибытия спасателей жильцы дома начали эвакуироваться. Самостоятельно покинули свои квартиры десять человек, среди них двое детей. О пострадавших пока не сообщалось.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасен еще один человек, - отметили в ГУ МЧС.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины вместе с десятью спасателями. Уже в 14:18 огонь удалось локализовать. А спустя две минуты пожар и вовсе был потушен. Ближе к трем часам дня пожарные покинули место, после проливки и разбора сгоревших конструкций.

Ранее, 26 января, на Серовском тракте загорелся микроавтобус Peugeot Boxer. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар за 13 минут.

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