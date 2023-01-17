Власти Екатеринбурга передумали застраивать часть территории «Уралмашзавода»

Ранее сообщалось, что «Уралмашзавод» и девелоперская московская группа «Самолет» приступили к разработке проекта застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга передумали застраивать жильем часть территории «Уралмашзавода». Это следует из графических материалов Генплана города до 2045 года, который сейчас проходит процедуру общественных обсуждений. В Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города объяснили, почему планы изменились.

- Территорию «УЗТМ» необходимо анализировать на предмет ее разграничения на площадки, необходимые для полноценного функционирования предприятий и территорий, которые могут быть перепрофилированы, - рассказали там. - Стабилизация данной территории в качестве промышленной в настоящий момент кажется единственно верным решением.

В «Уралмашзаводе» же отметили, что позиция городской администрации им неизвестна и конкретных планов по застройке промплощадки у предприятия нет.

Ранее сообщалось, что «Уралмашзавод» и девелоперская московская группа «Самолет» приступили к разработке проекта застройки части неиспользуемой площади «УЗТМ».