Часть площади «УЗТМ» на проспекте Космонавтов хотят застроить жильем

Речь идет о застройке участка, расположенного в северо-восточной части промплощадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге хотят застроить пустующий участок на территории «Уралмашзавода». Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе предприятия.

- ПАО «Уралмашзавод» и девелоперская группа «Самолет» (Москва) приступили к разработке проекта застройки части неиспользуемой площади УЗТМ, - рассказали там.

В пресс-службе предприятия отметили, что речь идет об участке, расположенном в северо-восточной части промплощадки на проспекте Космонавтов. Там нет промышленных объектов. Сейчас завод обсуждает с девелопером концепцию освоения этой территории. Решения по типу объектов будут озвучены позже.

Ранее стало известно, что к 2035 году Уралмаш станет самым застраиваемым районом Екатеринбурга. Согласно генплану, число квадратных метров жилья там может вырасти до 6,25 миллиона.

На Уралмаше хотят построить офисные здания, жилые дома и торговые центры. При этом часть объектов будут возводить на территории «Уралмашзавода». Рядом с предприятием планируют проложить новую улицу. Также хотят продлить улицы Машиностроителей и Ярославскую. Кроме того, власти Екатеринбурга хотят удлинить трамвайную ветку.

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