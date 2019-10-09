2019-10-09T10:07:40+03:00
Общество

Часть «Уралмашзавода» к 2035 году застроят новыми домами

Там появятся офисные и жилые здания, ТЦ, а еще продлят трамвайную ветку
Мария Трапезникова
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Часть "Уралмашзавода" к 2035 году будет застроена офисными зданиями и жилыми домамиЧасть "Уралмашзавода" к 2035 году будет застроена офисными зданиями и жилыми домамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2035 году Уралмаш станет самым застраиваемым районов Екатеринбурга. Согласно генплану, который опубликован на сайте администрации города и уже выставлен на общественные обсуждения, число квадратных метров жилья может вырасти до 6,25 миллионов. В районе построят новые офисные здания, жилые дома и ТЦ.

Часть этих зданий будет построена на территории «Уралмашзавода», а рядом с самим заводом проложат новую улицу и продлят Машиностроителей и Ярославскую. Также в планах мэрии – удлинение трамвайной ветки, которая пройдет через проспект Космонавтов.

Фото: карта генплана Екатеринбурга / сайт администрации

Фото: карта генплана Екатеринбурга / сайт администрации

Кстати, в генплане есть еще один любопытный пункт – к 2035 году в Екатеринбурге могут построить еще один аэропорт, но только при условии, что количество пассажиров с каждым годом будет увеличиваться. А еще мы подробно разбирали, что нового появится в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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