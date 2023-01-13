В Екатеринбурге сотни сотрудников компании «Сима-ленд» хором исполнили «Отче наш»

Видеороликом в своих социальных сетях поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотни сотрудников компании «Сима-ленд» в последний день празднования Рождества устроили очередной флешмоб: хором они исполнили молитву «Отче наш». Видеороликом в своих социальных сетях поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- Всей стране известны дружные флешмобы екатеринбургской компании «Сима-ленд». Сегодня случился самый трогательный. Не знаю, стало ли это самой массовой молитвой в современной России, но для Урала это точно рекорд, - написал в своем Telegram-канале митрополит.

Работники «Сима-ленда» часто устраивают различные флешмобы. Так, 7 октября в день рождения Владимира Путина они оригинально поздравили его с 70-летием.

На видео сотни сотрудников компании собрались в офисе, и, размахивая российским триколором, они скандировали поздравление-кричалку.