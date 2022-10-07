Сотрудники «Сима-Ленда» устроили флэшмоб в честь дня рождения президента

Сотни сотрудников компании собрались в офисе «Сима-Лэнда». Фото: пресс-служба «Сима-Ленда»

Сегодня, 7 октября, свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 70 лет. Работники компании «Сима-Ленд», славящиеся своими патриотическими флэшмобами, присоединились к поздравлениям.

На видео сотни сотрудников компании собрались в офисе «Сима-Лэнда». Размахивая российским триколором, они поздравили президента кричалкой.

- Победа будет за нами! Владимир Владимирович, мы с вами! - кричат сотни сотрудников компании.

«Сима-Ленд» уже не первый раз оказывает поддержку Владимиру Путину. Напомним, что в том году, в феврале «Сима-Ленд» записал клип, в котором поддержали президента России.

Также мы рассказывали о традиционном флэшмобе в День России, когда в акции принято участие 4 тысячи человек.