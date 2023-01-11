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НовостиОбщество11 января 2023 14:27

Торговый центр «Успенский» собирается судиться с мэрией Екатеринбурга

Заявление было подано 10 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Дело касается инженерной инфраструктуры

Дело касается инженерной инфраструктуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Успенский» собирается судиться с мэрией. Руководство отправило иск в Арбитражный суд Свердловской области. В картотеке говорится, что ответчиком выступает «город Екатеринбург в лице администрации», заявление было подано 10 января.

По данным портала E1.RU, подробности экономического спора не уточняются, однако генеральный директор ТЦ Антон Бурыкин рассказал, что дело касается инженерной инфраструктуры.

- Это дело сугубо технического характера. Ничего серьезного, просто нужно формально соблюсти процедуру, — ответил Антон Бурыкин.

В пресс-службе мэрии уточнили, что к ним исковое заявление еще не поступило.

Напомним, ранее стало известно, что ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.