Торговый центр «Успенский» собирается судиться с мэрией Екатеринбурга

Дело касается инженерной инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Успенский» собирается судиться с мэрией. Руководство отправило иск в Арбитражный суд Свердловской области. В картотеке говорится, что ответчиком выступает «город Екатеринбург в лице администрации», заявление было подано 10 января.

По данным портала E1.RU, подробности экономического спора не уточняются, однако генеральный директор ТЦ Антон Бурыкин рассказал, что дело касается инженерной инфраструктуры.

- Это дело сугубо технического характера. Ничего серьезного, просто нужно формально соблюсти процедуру, — ответил Антон Бурыкин.

В пресс-службе мэрии уточнили, что к ним исковое заявление еще не поступило.

Напомним, ранее стало известно, что ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.