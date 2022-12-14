В Екатеринбурге продлили сроки аукциона по продаже торгового центра «Алатырь»

Желающих купить ТЦ не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили срок аукциона по продаже торгового центра «Алатырь». Аукцион был назначен на 12 декабря, однако желающих купить такую компанию не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.

Как следует из данных портала «Торги-ру», где размещено объявление, новый срок установлен до 12 января.

- Продается доля в размере 100 % уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь», - указано в объявлении.

Напомним, ранее стало известно, что в ТЦ «Алатырь» обновят фуд-корт. Сейчас владельцы торгового центра ищут контрагента, который разработает дизайн-проект реконструкции помещения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на электронной торговой площадке.