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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:43

В Екатеринбурге продлили сроки аукциона по продаже торгового центра «Алатырь»

Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Желающих купить ТЦ не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей

Желающих купить ТЦ не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили срок аукциона по продаже торгового центра «Алатырь». Аукцион был назначен на 12 декабря, однако желающих купить такую компанию не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.

Как следует из данных портала «Торги-ру», где размещено объявление, новый срок установлен до 12 января.

- Продается доля в размере 100 % уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь», - указано в объявлении.

Напомним, ранее стало известно, что в ТЦ «Алатырь» обновят фуд-корт. Сейчас владельцы торгового центра ищут контрагента, который разработает дизайн-проект реконструкции помещения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на электронной торговой площадке.