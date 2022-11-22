Торги состоятся 12 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. Информация об этом появилась на сайте «Торги.ру».

- Продается доля в размере 100 % уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь», - указано в объявлении.

Здание торгового центра продают за 1,75 миллиарда рублей. Торги состоятся 12 декабря.

Напомним, ранее мы писали, что Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Компания «Амбер», которое ранее владело ТРЦ «Алатырь» в уральской столице. Также в отношении компании открыли конкурсное производство. Заявление о банкротстве подал «Газпромбанк» из-за долга в размере почти четырех миллиардов рублей.