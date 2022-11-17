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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:59

Суд признал банкротом экс-владельца ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге

Заявление подал «Газпромбанк» из-за долга в размере почти четырех миллиардов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Заявление о банкротстве подал «Газпромбанк» из-за долга в размере почти четырех миллиардов рублей

Заявление о банкротстве подал «Газпромбанк» из-за долга в размере почти четырех миллиардов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Компания «Амбер», которое ранее владело ТРЦ «Алатырь» в уральской столице. Также в отношении компании открыли конкурсное производство.

Заявление о банкротстве подал «Газпромбанк» из-за долга в размере почти четырех миллиардов рублей. Такие данные появились в картотеке суда.

По данным «Коммерсанта», речь идет о кредите, который компания «Амбер» взяла в 2013 году, чтобы погасить долг перед «Райффайзенбанком».

Ранее Арбитражный суд Свердловской области признал Центр международной торговли Екатеринбурга банкротом. Также суд открыл конкурсное производство на полгода. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят 3 июня 2022 года. Центр признали банкротом из-за долга в 311,2 миллиона рублей.