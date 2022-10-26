«Газпромбанк» подал иск о банкротстве экс-владельца ТЦ «Алатырь»

Речь идет о кредите, который компания взяла в 2013 году, чтобы погасить долг перед «Райффайзенбанком», взятый на строительство ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Газпромбанк» подал иск о банкротстве компании «Амбер», которая владела ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Это следует из информации в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма исковых заявлений доходит до 3,9 миллиарда рублей. При этом 2,5 миллиарда – это основной долг. Суд возбудил производство по делу. Обоснованность заявления «Газпромбанка» будут рассматривать 17 ноября.

По данным «Коммерсанта», речь идет о кредите, который компания «Амбер» взяла в 2013 году, чтобы погасить долг перед «Райффайзенбанком». Банк кредитовал строительство торгового центра. Сейчас ТЦ «Алатырь» управляет компания, связанная с «Газпромбанком».

Ранее Арбитражный суд Свердловской области признал Центр международной торговли Екатеринбурга банкротом. Он накопил долг в 311,2 миллиона рублей.