В Екатеринбурге на Щербакова в ДТП с тремя легковушками пострадал человек

Водитель Mazda, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу Lada Priora. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 11 января на улице Щербакова произошло ДТП с тремя легковушками. Один из водителей пострадал, а на участке скопилась пробка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- Водитель Mazda выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу Lada Priora, - объяснил там.

От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась там с Renault. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась там с Renault. В ДТП пострадал водитель Renault. Его с подозрением на перелом ребер, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в больницу.

На улице Щербакова из-за аварии скопилась пробка. Затор образовался в обе стороны. По пути в сторону Объездной дороги он тянется от Половодного переулка до Лыжников. В обратном направлении затор образовался от улицы Самолетной до Прониной.