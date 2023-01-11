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НовостиОбщество11 января 2023 4:17

Жители Уктуса и Химмаша застряли в пробке на Щербакова

Затор образовался в обе стороны
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
По пути в сторону Объездной дороги произошло две аварии

По пути в сторону Объездной дороги произошло две аварии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 11 января на улице Щербакова образовалась большая пробка. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Затор образовался в обе стороны. По пути в сторону Объездной дороги произошло две аварии. Пробка тянется от Половодного переулка до Лыжников. В обратном направлении затор образовался от улицы Самолетной до Прониной.

Ранее, 18 ноября 2022 года, автомобилисты встали в глухие пробки на улицах Екатеринбурга. Заторы образовались на проспекте Ленина, 8 Марта, Московской, Челюскинцев, а также улицах Малышева, Куйбышева и Амундсена.