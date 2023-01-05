После вмешательства Бастрыкина в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за смерти малыша

Ребенок был под наблюдением врачей. Фото: предоставлено семьей погибшего мальчика

После того, как председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти пятимесячного младенца в Нижнем Тагиле, его поручение было исполнено.

Семью Томиловых вечером 5 января уведомили о том, что уголовное дело возбуждено.

- Сегодня семью уведомил следователь, что уголовное дело возбудили по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Завтра мама ребенка поедет давать показания, - подтвердила «КП-Екатеринбург» юрист, представляющий интересы семьи Томиловых, Юлия Липинская.

Постановление о возбуждении уголовного дела. Фото: предоставлено Юлией Липинской

Напомним, что мама ребенка обратилась за помощью в Следственный комитет России 2 января. Как рассказывала юрист Юлия Липинская, обращение было принято к производству.

Пятимесячный мальчик родился весом всего 870 грамм. Он находился под наблюдением врачей, которые периодически делали ребенку инъекции препаратом для профилактики инфекции нижних дыхательных путей. После одной из инъекций ребенок стал тяжело дышать, и медики забрали его в реанимацию.

24 декабря родителям малыша сообщили, что их ребенок скончался. В справке местом смерти числилась другая больница.