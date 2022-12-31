За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только 29% екатеринбуржцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом. По данным сервиса SuperJob, каждый второй житель уральской столицы встречает 2023 год без настроения. Отмечается, что больше всего Новый год ждут молодые парни и девушки до 24 лет (42% опрошенных).

- 11% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй - без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин, - сообщили в пресс-службе SuperJob.

Напомним, что на площади 1905 года уже открылся ледовый городок. График его работы вы можете найти здесь. А накануне Нового года уральцы устроили многометровые очереди в магазинах, стараясь успеть купить все нужное к праздничному столу.