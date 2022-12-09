Не протолкнуться: в «Золотом яблоке» Екатеринбурга образовались гигантские очереди

В очередях стоят не только женщины, но и мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазине косметики «Золотое яблоко», что в «Пассаже» в центре Екатеринбурга, не протолкнуться: в канун Нового года жители уральской столицы бросились докупать подарки своим друзьям и близким, из-за чего образовались гигантские очереди.

В очередях стоят не только женщины, но и мужчины, причем последние не выдерживают и обессилено садятся на пуфики в торговом зале. Подарочные сертификаты, духи, косметика, чего только ни берут уральцы в качестве праздничных «презентов».

Подарочные сертификаты, духи, косметика, чего только ни берут уральцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что в прошлом году в магазинах Екатеринбурга такого ажиотажа не наблюдалось. Наплыв покупателей 31 декабря наблюдался в первой половине дня, хотя и в эти часы покупателей здесь было не больше, чем в обычный выходной день.

Во второй половине дня число покупателей заметно снизилось.

- У нас с семьей традиция – каждый год ходить в «Гиперболу» в ТЦ «Пассаж» 31 декабря за салатами. Обычно здесь в это время ажиотаж, однако сегодня на удивление мало народа, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург» Алексей.

Жители уральской столицы бросились докупать подарки своим друзьям и близким Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немного народу было и в продовольственных маркетах других торговых центров – в «Ашане» (ТРЦ «Мега», «Перекрестке» (ТРЦ «Мегаполис» и ТЦ «Парк Хаус»), «Гиперболе» (ТРЦ» Пассаж» и ТРЦ «Гринвич») и в «ОК» (ТРЦ «Радуга Парк»). Во многих продовольственных магазинах формата «у дома» также не наблюдалось толп покупателей.