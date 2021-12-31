Жители Екатеринбурга не спешат скупать продукты в ТЦ перед Новым годом

В вечеру в продуктовых супермаркетах совсем немного посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канун Нового года-2022 в торговых центрах Екатеринбурга нет привычного ажиотажа. Наплыв покупателей здесь наблюдался здесь в первой половине дня, хотя и в эти часы покупателей здесь было не больше, чем в обычный выходной день.

Во второй половине дня число покупателей заметно снизилось.

В "Перекрестке" (ТРЦ "Мегаполис" оживление наблюдалось в обед Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- У нас с семьей традиция – каждый год ходить в «Гиперболу» в ТЦ «Пассаж» 31 декабря за салатами. Обычно здесь в это время ажиотаж, однако сегодня на удивление мало народа, - рассказывает Алексей.

В "Перекрестке" (ТРЦ "Парк Хаус") сегодня без ажиотажа Фото: Данил СВЕЧКОВ

Немного народу в продовольственных маркетах других торговых центров – в «Ашане» (ТРЦ «Мега», «Перекрестке» (ТРЦ «Мегаполис» и ТЦ «Парк Хаус»), «Гипербола» (ТРЦ» Пассаж» и ТРЦ «Гринвич») и в «Ок» (ТРЦ «Радуга Парк»). Во многих продовольственных магазинах формата «у дома» также не наблюдается ажиотажа.

В "Ашане" (ТРЦ "Мега") покупателей совсем немного. Обычно здесь много покупателей из населенных пунктов области. Но сегодня они поспешили домой раньше обычного, чтобы успеть к празднику Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- Такое ощущение, что горожане просто закупились заранее, чтобы отдохнуть перед Новым годом дома или за городом, - говорит один из покупателей в «Пятерочке». – Товары с полок не сметают, да и цены не подскочили перед праздниками.

У касс тоже не столпотворения Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В "Гиперболе" (ТРЦ "Гринвич") небольшое оживление во второй половине дня. Товаров на полках хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полках не наблюдается недостатка товаров Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

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