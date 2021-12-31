Жители Екатеринбурга не спешат скупать продукты в ТЦ перед Новым годом

В вечеру в продуктовых супермаркетах совсем немного посетителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В канун Нового года-2022 в торговых центрах Екатеринбурга нет привычного ажиотажа. Наплыв покупателей здесь наблюдался здесь в первой половине дня, хотя и в эти часы покупателей здесь было не больше, чем в обычный выходной день.
Во второй половине дня число покупателей заметно снизилось.
В "Перекрестке" (ТРЦ "Мегаполис" оживление наблюдалось в обед
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
- У нас с семьей традиция – каждый год ходить в «Гиперболу» в ТЦ «Пассаж» 31 декабря за салатами. Обычно здесь в это время ажиотаж, однако сегодня на удивление мало народа, - рассказывает Алексей.
В "Перекрестке" (ТРЦ "Парк Хаус") сегодня без ажиотажа
Фото: Данил СВЕЧКОВ
Немного народу в продовольственных маркетах других торговых центров – в «Ашане» (ТРЦ «Мега», «Перекрестке» (ТРЦ «Мегаполис» и ТЦ «Парк Хаус»), «Гипербола» (ТРЦ» Пассаж» и ТРЦ «Гринвич») и в «Ок» (ТРЦ «Радуга Парк»). Во многих продовольственных магазинах формата «у дома» также не наблюдается ажиотажа.
В "Ашане" (ТРЦ "Мега") покупателей совсем немного. Обычно здесь много покупателей из населенных пунктов области. Но сегодня они поспешили домой раньше обычного, чтобы успеть к празднику
Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
- Такое ощущение, что горожане просто закупились заранее, чтобы отдохнуть перед Новым годом дома или за городом, - говорит один из покупателей в «Пятерочке». – Товары с полок не сметают, да и цены не подскочили перед праздниками.
У касс тоже не столпотворения
Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
В "Гиперболе" (ТРЦ "Гринвич") небольшое оживление во второй половине дня. Товаров на полках хватает
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На полках не наблюдается недостатка товаров
Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как работают торговые центры в новогодние праздники 2022 в Екатеринбурге. Торговые центры Екатеринбурга будут работать по индивидуальному графику 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года (подробнее)