Как работают торговые центры в новогодние праздники 2022 в Екатеринбурге

Торговые центры Екатеринбурга работают по индивидуальному графику 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговые центры Екатеринбурга выложили график работы, как будут работать в новогодние праздники. Так, ТЦ работают по своему графику 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года, а со 2 января 2022 года - работают по обычному расписанию. Публикуем график работы торговых центров в Екатеринбурге в новогодние праздники 2021- 2022.

ТРЦ «Гринвич»

31 декабря 2022 года ТЦ «Гринвич» работает с 10 до 20 часов.

1 января 2022 года с 12 часов будут работать кинотеатр и продуктовый магазин «Гипербола». Также будут работать рестораны.

2 января 2022 года торговый центр будет работать по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТЦ «Пассаж»

31 декабря 2022 года торговый центр работает с 10 до 21 часа, продуктовый магазин «Гипербола» будет открыт с 9 до 21 часа. Рестораны и кинотеатр в торговом центре работают до 18 часов.

1 января 2021 года с 12 часов будут открыты «Гипербола», кинотеатр и ресторан «Мацони». С 13 часов открыт ресторан PLOV project, а с 16 часов ресторан «Легенды Юга».

2 января 2022 года ТЦ работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТРЦ «Радуга-парк»

31 декабря 2022 года торговый центр работает с 10 до 20 часов, а гипермаркет «Окей» с 9 до 21 часа.

1 января 2022 года с 14 часов откроются гипермаркет «Окей», кинотеатр, парк аттракционов «Радуга Ленд», гипермаркет с детскими товарами «Буль Гум», магазин товаров для творчества «Леонардо», магазин мебели Hoff, «Галамарт», «Читай город», «Аптечная сеть мира», DNS и общепиты.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТРЦ «МЕГА»

1 января 2022 года торговый центр "МЕГА" работает с 14 до 22 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 18 часов, по этому графику работы будет открыта и IKEA. «АШАН» работает с 7:30 до 20 часов, «ОБИ» - с 8 до 18 часов.

1 января 2022 года торговый центр работает с 14 до 22 часов, как и IKEA. «ОБИ» работает с 14 до 23 часов.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТЦ VEER Mall

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 21 часа. В это же время работает кинотеатр и парк развлечений «Мегаленд». С 8 до 21 часа открыт гипермаркет SPAR. Рестораны и кафе проработают до 21 часа.

1 января 2022 года ТЦ работает с 13 до 22 часа. С 11:30 до 1 часа 2 января 2022 года открыт кинотеатр. С 12 до 22 часов работает парк развлечений «Мегаленд», с 12 до 0:00 2 января 2022 года работает гипермаркет SPAR.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному расписанию с 10 до 22 часов.

ТРК «Парк Хаус»

31 декабря 2021 года торговый комплекс работает с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Перекресток» открыт с 9 до 22 часов. С 10 до 18 часов работает кинотеатр.

1 января 2022 года – выходной день. С 11 до 2 часов 2 января 2022 года работает кинотеатр. С 12 до 23 часов этот день будет работать «Перекресток».

2 января 2022 года «Парк Хаус» работает по обычному графику с 10 до 22 часов. С 9 и 23 часов работает «Перекресток».

ТРЦ «Алатырь»

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 22 часов. Гипермаркет «Мегамарт» в этот день открыт с 8 до 21 часа. С 10 до 15 часов будет работать батутный парк Razgon. С 10 до 20 часов открыт кинотеатр.

1 января 2022 года торговый центр не работает. С 12 до 23 часов открыт «Мегамарт». С 10 часов до 3:30 2 января 2022 года работает кинотеатр. С 14 до 22 часов будет открыт батутный парк Razgon.

2 января 2022 года «Алатырь» по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТРЦ «Фан Фан»

31 декабря 2021 года с 9 до 22 часов работает супермаркет «Мегамарт». С 7 до 18 часов будет работать фитнес-центр Bright Fit. С 10 до 19 часов открыта торговая галерея, кинотеатр, контактный зоопарк «Все как у зверей» и детский центр «Фан Кидс».

1 января 2022 года с 12 до 1 часа 2 января 2022 года работает супермаркет «Мегамарт», с 12 до 22 часов открыты детский центр «Фан Кидс» и зоопарк «Все как у зверей». С 12 до 2 часов 2 января 2022 года работает кинотеатр.

ТРЦ «Мегаполис»

31 декабря 2021 года торговый центр "Мегаполис" работает с 10 до 19 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 19 часов.

1 января 2022 года с 13 до 22 часов открыты супермаркет «Перекресток», DNS, Subway, кафе Ping Pong. С 14 до 22 часов работают кафе «Ученый кот», Burger King, «Сушкоф», Pizza Mia и «М. Видео». Кинотеатр работает с 12 часов и до последнего сеанса.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТРЦ «Карнавал»

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 18 часов. С 8 до 20 часов работает гипермаркет «Ашан Сити».

1 января 2022 года ТРЦ открыт с 14 до 22 часов. В этот день гипермаркет «Ашан Сити» не работает.

2 января 2022 года торговый центр продолжит работу в обычном режиме с 10 до 22 часов. «Ашан Сити» также работает с 10 часов.

ТРК «Комсомолл»

31 декабря 2021 года торговый комплекс работает с 10 до 20 часов. В это время будут работать кинотеатр, общепиты, спортивные и развлекательные центры.

1 января 2022 года с 12 до 22 часов работает кинотеатр, тир, Subway, парк аттракционов «Тутокруто».

2 января 2022 года торговый комплекс работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТРЦ «Академический»

31 декабря 2021 года гипермаркет «Мегамарт» будет работать с 8 до 22 часов. Все магазины будут открыты до 20 часов, фитнес-центр Bright Fit – до 18 часов. Последний сеанс киноцентра – в 17 часов.

1 января 2022 года будут открыты: «Мегамарт» с 12 до 1 часа 2 января 2022 года, киноцентр с 12 часов и до последнего сеанса.

2 января 2022 года торговый центр работает в обычном режиме с 10 до 22 часов.

ТРК «Глобус»

1 января 2022 года в торговом центре "Глобус" выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 22 часов.

1 января 2022 года – выходной день.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТГ «Дирижабль»

31 декабря 2021 года торговый центр работает с 10 до 20 часов.

1 января 2022 года – выходной день.

2 января 2022 года ТГ «Дирижабль» продолжит работу по обычному графику с 10 до 22 часов.

ТЦ «Успенский»

31 декабря 2021 года торговый центр будет работать с 10 до 20 часов.

1 января 2022 года – выходной день.

2 января 2022 года торговый центр работает по обычному графику с 10 до 22 часов.