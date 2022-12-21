Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января

На реконструкцию планируется выделить 2,5 млрд. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк закрывается на масштабную двухлетнюю реконструкцию 15 января.

- В этот день мы проведем прощальное представление. Это будет шоу «Клоун», которое в уральскую столицу привезли артисты цирка Юрия Никулина. 15 января мы также передадим ключи от цирка генподрядчику, и начнется активная стадия его реконструкции, - рассказала директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

По ее словам, в цирке после реконструкции изменится все. В помещении будут отремонтированы общественные зоны, зрительный зал, полностью заменены вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям, будет проведено полное техническое переоснащение, усовершенствована система управления цирковыми представлениями, а для всех желающих на крыше цирка появится безопасная смотровая площадка.

- По официальным документам на проект реконструкции цирка будет выделено 2,5 миллиарда. Цена его может изменится, но подробнее о проекте мы сможем рассказать 15 января, - добавляет Тамара Бортникова.

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