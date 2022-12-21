Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 11:29

Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января

Масштабные работы займут два года
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На реконструкцию планируется выделить 2,5 млрд. рублей

На реконструкцию планируется выделить 2,5 млрд. рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк закрывается на масштабную двухлетнюю реконструкцию 15 января.

- В этот день мы проведем прощальное представление. Это будет шоу «Клоун», которое в уральскую столицу привезли артисты цирка Юрия Никулина. 15 января мы также передадим ключи от цирка генподрядчику, и начнется активная стадия его реконструкции, - рассказала директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

По ее словам, в цирке после реконструкции изменится все. В помещении будут отремонтированы общественные зоны, зрительный зал, полностью заменены вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям, будет проведено полное техническое переоснащение, усовершенствована система управления цирковыми представлениями, а для всех желающих на крыше цирка появится безопасная смотровая площадка.

- По официальным документам на проект реконструкции цирка будет выделено 2,5 миллиарда. Цена его может изменится, но подробнее о проекте мы сможем рассказать 15 января, - добавляет Тамара Бортникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Екатеринбургский цирк закроют на реконструкцию до 2025 года. На нее потребуется около 2,6 млрд рублей (подробнее)

Екатеринбургскому цирку 42 года: показываем редкие архивные фото. Артисты впервые выступили на арене 1 февраля 1980 года (подробнее)