Работы начнутся в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк закроют на два года для реконструкции. Работы начнутся в 2023 году. Об этом гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил в беседе с ТАСС.

- Воронежский и Екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года, - рассказал Беляков.

По его словам, на реконструкцию Екатеринбургского цирка потребуется около 2,2-2,6 миллиарда рублей.

В пресс-службе цирка «КП-Екатеринбург» пояснили, что приказ о закрытии цирка на реконструкцию еще не подписан.

- Приказа на данный момент нет, ждем информацию, - уточнили в пресс-службе.

Ранее планировалось, что Екатеринбургский цирк имени народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова полностью реконструируют за 2,2 миллиарда до конца 2024 года. Об этом стало известно еще в ноябре 2021 года.

В планах было не только укрепить несущие конструкции, но и провести полное техническое переоснащение, усовершенствовав систему управления цирковыми представлениями. В здании также планируют заменить вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям.

Напомним, сейчас в цирке 3500 мест, два манежа: основной и репетиционный.

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. В 2022 году ему исполнилось 42 года. В честь дня рождения «КП-Екатеринбург» рассказывала историю его создания и показывала редкие архивные фото цирка.

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