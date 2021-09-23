На реконструкцию цирка в Екатеринбурге за 2,2 млрд рублей объявили конкурс

Итоги конкурса подведут 6 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На реконструкцию Екатеринбургского государственного цирка объявили конкурс. На работы планируют выделить 2,25 миллиарда рублей. Это следует из информации на сайте госзакупок.
Конкурс объявила публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Подать заявку можно до 30 сентября 2021 года. Итоги конкурса подведут 6 октября. В документации указано, что финансирование будет производиться из федерального бюджета.
Закончить реконструкцию цирка в Екатеринбурге подрядчик должен спустя 1 150 дней со дня заключения контракта. При этом первые 330 дней уйдут на разработку проекта.
Ранее стало известно, что в Екатеринбургском цирке решили сделать капремонт. Ориентировочно это решили сделать второй квартал 2022 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 2,4 миллиарда рублей на реконструкцию здания. В том числе на проект уйдет 87,5 миллиона рублей. Здание цирка планируют реконструировать до 2024 года.
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