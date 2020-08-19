Екатеринбургский цирк закроют на капремонт в 2022 году

Цирк отремонтируют в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют капитально отреставрировать Цирк. Дата ремонта – ориентировочно второй квартал 2022 года. Тогда его планируют полностью закрыть, об этом сегодня, 19 августа, во время пресс-конференции с журналистами заявила директор цирка Тамара Бортникова.

- Мы получили постановление правительства РФ от 30.06.2020 о том, что во втором квартале 2022 года Екатеринбургский цирк уходит на капитальный ремонт, - рассказала она. – У нас есть всего полтора года, чтобы успеть увидеть новые лучшие шоу до длительного перерыва.

На какой срок затянется ремонт, пока неизвестно.