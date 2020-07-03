3 Июль 2020 2020-07-03T19:09:50+03:00

Только на проектирование Правительство РФ выделит 87, 5 миллионов рублей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 2,4 миллиарда рублей на реконструкцию Екатеринбургского цирка. Проект постановления, подтверждающий это, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Деньги в том числе пойдут и на проектирование реконструкции, которое должны закончить к следующему году.

- Предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции объекта капитального строительства составляет - 2 401 580,0 тысяч рублей, в том числе проектирование - 87 500,0 тысяч рублей, - указано в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту постановлению, заказчиком-застройщиком будет дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, а главным распорядителем бюджетных средств - министерство культуры. Здание цирка планируют реконструировать до 2024 года.

Напомним, здание Екатеринбургского цирка признано одним из лучших оставшихся памятников советского конструктивизма.

ИСТОЧНИК KP.RU