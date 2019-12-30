Не все вам перепечи да пельмени: Екатеринбургский цирк оказался самой интересной постройкой советских времен

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-30T06:50:44+03:00

Tvil.ru составил рейтинг для тех, кто любит уральскую архитектуру эпохи СССР

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В Екатеринбург зачастую приезжают не только затем, чтобы полюбоваться красотами Урала, отведать перепечей или местных пельменей, но еще и за тем, чтобы изучить советскую архитектуру, которой в городе осталось немало.

И специально для таких туристов, ко Дню образования СССР, сервис Tvil.ru составил список самых интересных сооружений архитектуры советских времен, куда вошел и Екатеринбургский цирк.

Фото: Tvil.ru

- На первом месте оказался музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде – за него проголосовали 48,33% людей, - отметили в пресс-службе сервиса. – Также в тройку впечатляющих советских зданий вошли архитектурный ансамбль «Курпаты» в Крыму (16,67%) и дом-кольцо в Москве (8,33%).

Чуть ниже в рейтинге оказались гостиница «Тарелка» в Домбае и санаторий «Металлург» в Сочи (по 6,67%). Цирк имени Филатова в Екатеринбурге занял восьмое место – за него проголосовали 3,33% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU