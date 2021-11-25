Екатеринбургский цирк полностью реконструируют за 2,2 миллиарда до конца 2024 года

Во время реконструкции представлений в цирке показывать не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У здания Екатеринбургского цирка впереди масштабная реконструкция. В нем проведут не просто косметический ремонт, а полное переоснащение здания с укреплением или даже заменой несущих конструкций. Например, в здании полностью изменят вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям. Не тронут, пожалуй, только знаменитый купол и количество зрительных мест в зале.

- Сейчас в цирке 3500 мест в зале. Их количество мы постараемся сохранить, но приведем зал в соответствие с новыми нормами пожарной безопасности, - рассказала Наталья Зарубина, директор Департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик». – Мы недавно провели конкурс и подписали контракт на производство проектных и строительно-монтажных работ. Их будет делать одна организация. Сейчас проходит рекогносцировка на местности, чтобы можно было сделать проектную документацию.

В здании хотят ввести новую систему управления цирковыми представлениями, которая будет работать по принципу «конвейера». Она сейчас вводится во всех филиалах Росгосцирка. Суть в том, что гастролирующая труппа, приехав, например, в Екатеринбург, сможет просто загрузить в систему через «флэшку» свою программу, после чего технологическое оснащение цирка начнет работать во время представления согласно нуждам конкретного номера без дополнительных настроек.

- На реконструкцию здания выделено 2,2 миллиарда рублей, - отмечает Наталья Зарубина. – Это достаточно приличная сумма. Работы будут проведены до конца 2024 года.

На время реконструкции здание цирка будет закрыто для представлений.

- Цирки в городах это принимающая площадка, - напоминает Тамара Бортникова, директор Екатеринбургского цирка. - У нас нет ни животных, ни артистов. Когда закрывается цирк, в него просто не приезжает программа. Всем хочется работать в Екатеринбурге, но нам необходимо провести перевооружение здания. Ни артисты, ни животные не пострадают.

В руководстве Цирка отметили, что работы по реконструкции уже начались - ведется подготовка проектной документации. Но когда стартуют именно строительные работы из-за чего придется прекратить показ представлений, там сказать пока не могут.

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