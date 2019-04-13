Как Пугачева играла в первом «эротическом» номере советского цирка

До того, как стать знаменитой на весь Союз, Примадонна прошла тернистый путь. А начался он с гастролей студентов циркового училища по деревням и весям Тамбовской области. Клоуны жонглировали, а 20-летняя Аллочка аккомпанировала им на пианино. «Комсомолка» разыскала друзей юности, которые выступали с будущей звездой в сельских клубах и гуляли на скромной свадьбе Пугачевой с одной бутылкой вина на всех.

«ОНА СЕБЯ ЕЩЕ ПОКАЖЕТ»

- Я тогда учился на втором курсе Государственного училища циркового и эстрадного искусства в Москве, - рассказывает бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. - Великий режиссер Юрий Павлович Белов готовил наш студенческий коллектив к летней практике - гастролям. Однажды, когда мы репетировали на манеже, Юрий Павлович привел к нам девушку-студентку и сказал: «Знакомьтесь, это Алла Пугачева. Будет нам помогать. Она очень талантливый человек и себя еще покажет».

Во время гастролей со студентами, у Аллы еще не было того знаменитого образа с пышной прической. На снимке в первом ряду: Анатолий Марчевский (в шляпе), Валерий Морозов, Алла Пугачева и Миколас Орбакас. Фото: из личного архива Валерия Морозова.

Студентов направили в Тамбовскую область с программой «Бумажный кораблик». У Аллочки была скромная роль - аккомпанировать номерам. Но девушка проявила инициативу: под занавес она выступала сама - пела песни.

- Тогда у нее еще не было этого знаменитого образа с пышной прической, - продолжает Марчевский. - Для нас она была просто Алла. Но у нашего руководителя Юрия Павловича был великий талант видеть, из кого и что выйдет. Он часто говорил про Пугачеву, что она о себе еще заявит. Конечно, ей, как и многим талантам, в начале пришлось преодолевать испытания.

В ту пору, вспоминает Марчевский, Алла Борисовна не вписывалась в общепринятые каноны эстрады. На сцене, в отличие от большинства артистов, вела себя легко, уверенно и свободно. Как будто она гостеприимная хозяйка, которая пригласила к себе зрителей.

СКИНУТЬСЯ НА ПИАНИНО ДЛЯ АЛЛЫ

Алла Пугачева пела песни «А я такая», «Мое счастье» и «Наплачешься со мной». Молодая певица очень быстро находила контакт с публикой. Особенно она нравилась деревенской ребятне.

- Темп, мелодии, ритм, манера поведения - все это просто завораживало, - делится Анатолий Марчевский. - А мы, студенты, удивлялись, что наша одногодка пользуется таким успехом. Но сами, как кролики, были ею загипнотизированы.

Друзья-однокурсники Миколас Орбакас (первый муж Пугачевой), Анатолий Марчевский и Валерий Морозов. Фото: из личного архива Анатолия Марчевского

Аккомпанировала она себе сама - играла всегда на пианино, которое было в каждом сельском клубе.

- Однажды выкручиваться пришлось, - вспоминает Валерий Морозов, который тоже гастролировал в этой компании. - Мы давали концерт в Мичуринске в летнем саду на большой веранде. Начали расставлять инструмент и поняли, что у них в клубе нет ни пианино, ни рояля. Алла воскликнула: «Кошмар! Ужас!». Мы ей: «Не переживай, сейчас найдем что-нибудь». А с нами ездила девочка. У нее номер - гномик играет на разных инструментах, в том числе на маленьком аккордеоне. Алла положила аккордеон себе на колени. И пока она нажимала на клавиши, как на пианино, один из наших студентов растягивал для нее меха, чтобы звук шел. Так и играла, пока мы выступали. Она справилась с этим замечательно. На маленьком аккордеоне она сделала джазовый концерт!

Играла Пугачева, находясь за кулисами. Никто из зрителей не знал о том, как на концерте рождается звук. Но потом будущей Примадонне пришлось выйти с аккордеоном на сцену, чтобы петь. Зал встретил ее смехом и восторженными аплодисментами. А после концерта зрители пообещали скинуться и на будущий год обязательно купить пианино для рыжеволосой певицы.

«ГОЛЫЙ МУЖИК НА ЭСТРАДЕ - СОБИРАЕМ КАССУ!»

- Был еще забавный случай в одном из городов, - рассказывает Валерий Морозов. - У нас с Миколасом Орбакасом (первый муж Пугачевой. - Прим.авт.) был номер на двоих. Мы изображали ссорящихся пассажиров поезда, с которых в итоге спадает вся одежда - остаются только тельняшки. Алла нам аккомпанировала в этот момент. И вот однажды я забыл надеть тельняшку. И когда с меня слетела одежда, я на сцене оказался полностью голым! Миколас мне кричит: «Валера, ты голый!». А я в ответ: «Работаем! Алла, работай вдвойне!». Зал в восторге: «Бис! Браво! Приходите к нам еще!». А администратор потом заходит и говорит: «Давайте завтра дадим еще один концерт, но на афише напишем: «Сексуальный номер! Голый мужик на эстраде!». А за билеты будем брать не 2,60, а 3,60. Мы с тех пор шутим, что поставили в советском цирке первый эротический номер!

Когда Алла и Миколас познакомились, ей было 20 лет, а ему 24 года. Фото: из личного архива Миколаса Орбакаса

КСТАТИ

Сколько артисты зарабатывали в глуши

За один концерт юные артисты, включая Пугачеву, получали всего пять рублей. Для понимания, минимальная ставка в ту пору была 6,5. Выступали студенты в сельских ДК, а жили в ближайших городских гостиницах, снимая по два номера на коллектив из 15 человек. Всего за два месяца они дали 180 концертов. Каждый заработал примерно по 60 рублей. На эти деньги тогда можно было протянуть месяц. Проезд в трамвае стоил 3 копейки, а мороженое - 7.

- В гостиницах мы брали комнату для мужской части коллектива и отдельную для девочек, - вспоминает Анатолий Павлович. - Если кроватей не хватало, спали на полу на матрасах. Так как мы были обычными студентами, личных вещей у нас почти никаких не было - только реквизит. Каждый день мы выезжали на 50 - 150 километров за город по деревням.

8 октября 1969 года через несколько месяцев после гастролей Алла Пугачева и Миколас Орбакас поженились в Грибоедовском ЗАГСе. Фото: из личного архива Миколаса Орбакаса

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Студенческая свадьба - одна бутылка сухого на всех

Именно во время гастролей по Тамбовской области Алла Пугачева познакомилась с 24-летним Миколасом Орбакасом, тоже студентом циркового училища. У молодых артистов завязался роман, который вскоре привел их в ЗАГС. Уже следующей осенью, 8 октября 1969 года, Алла и Миколас поженились.

- На первой свадьбе Пугачевой я был свидетелем со стороны жениха, - говорит Марчевский. - Пришли на регистрацию в зал бракосочетания. Студентов 12 человек тогда собралось. Молодые торжественно зарегистрировались, а потом мы все вместе завалились в соседнее кафе есть пельмени. Ах да! Еще и бутылку сухого вина купили. Одну на всех! А что с нас взять - бедные студенты. Знали бы мы тогда..!