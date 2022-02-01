Цирк помогали строить жители города. Фото: музей Екатеринбургского цирка

Здание Екатеринбургского цирка с его знаменитым белоснежным куполом стало одним из главных символов нашего любимого города. Оно частенько украшает сувенирные открытки, календари и магниты.

Сегодня Екатеринбургскому цирку имени В. И. Филатова исполнилось 42 года! За это время огромное количество шоу, показанные на арене, успели покорить сердца не только екатеринбуржцев, но и гостей уральской столицы. В честь праздника рассказываем историю появления легендарного здания цирка.

Здание цирка в Свердловке. 1930 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

ВСЕ УДИВЛЯЛИСЬ 50-МЕТРОВОМУ «ГРИБОЧКУ»

Самый первый цирк в Екатеринбурге появился в еще 1883 году на Дровяной площади (Сейчас это площадь Парижской коммуны, - Ред.). Небольшое деревянное строение, с коническими натяжными куполами, могло вместить до 900 зретилей. Впервые артисты выступили на арене 20 ноября 1883 года. Зрителям показывали поразительные представления с участием фокусников, животных и акробатов, а также драматические спектакли. Но в 1912 году здание цирка сгорело.

Свердловский цирк. 1948 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

Первый государственный цирк появился в Свердловске в 1930-м году. Его построили на берегу реки Исеть на Хлебной площади (Сейчас на этом месте дендропарк, - Ред.).

- Простоял он всего один сезон, - вспоминает директор музея екатеринбургского цирка Александра Зарятдинова. - Затем его перенесли на улицу Куйбышева. Практически все известные цирковые династии работали в нем. Например, выступать приезжали Марица и Вальтер Запашные.

Тигры Капитонова в Свердловском цирке. 1947 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

Кстати, всередине 30-х годов власти всячески поощряли посещение цирка рабочими. На программах Свердловского госцирка стояла большая надпись: «Ударно работать – культурно отдыхать», а на последней страничке указывалось: «Внимание! По окончании представления подаются вагоны трамвая по всем направлениям». Так что можно было спокойно наслаждаться программой, не боясь, что домой придется идти пешком по темной улице.

Цирк на улице Куйбышева работал более 40 лет, но в 1976 году он сгорел, повторив судьбу своего предшественника с Дровяной площади.

Здане Свердловского цирка на Куйбышева. 1950 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

А вот новое здание с знаменитым резным куполом на 8 Марта строили больше пяти лет. Автором проекта чертежей для него стал талантливый московский архитектор Юлиан Шварцбрейн.

За строительство взялись не только рабочие, но и жители города, которые с нетерпением ждали, когда же цирк, наконец, откроет свои двери для любопытного и восторженного зрителя.

Тигры Капитонова в Свердловском цирке. 1947 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

- Участие в строительстве принимали 64 организации, - рассказала Александра Зарятдинова. - Практически каждый горожанин внес свою лепту. Кто окна мыл, кто мусор убирал. Это была настоящая масштабная народная стройка. Люди с нетерпением ждали открытия цирка. На субботники и воскресники приходили даже партийные деятели. Лишь бы хоть чем-то помочь и, наконец-таки, сдать долгожданный объект.

Свердловчане каждодневно следили, как новый цирк буквально шаг за шагом вырастает из под земли. А случайные прохожие обязательно оглядывались, пытаясь разгадать, предназначение то одной, то другой конструкции. Любопытство накалилось до максимума, когда рабочие принялись за купол.

Афиша о выступлении Юрия Дурова в Свердловском цирке, повешена на ограду Польского костела на ул. Малышева. Фото: Государственный архив Свердловской области

- Если так и дальше пойдет, то я буду просить поставить на моем телефоне автоответчик, - отшучивался начальник главного строительной организации «Свердловскгражданскстрой». - За один день мне позвонили раз пятнадцать. Горожане интересуются «грибком» возвышающимся над нашим сооружением.

«Грибком» оказалось ни что иное, как купол цирка, возвышавшийся на 50 метров в высоту. Уже под ним в самом здании размещались второй рабочий купол, арена, фойе, гримерные, загоны для животных и прочие помещения цирка.

Для выступлений артисты долгое время сами мастерили костюмы. Фото: Государственный архив Свердловской области

ЦИРК ОБНОВИЛСЯ, А ТРАДИЦИИ ОСТАЛИСЬ

Уже в 1979 году внутри здания к концу подходили отделочные работы. Праздничную атмосферу создавали массивные мраморные лестницы, колонны, просторное фойе, и яркая подсветка.

1 февраля 1980 года цирк распахнул свои двери для всех зрителей. Но первые представления здесь показали в декабре 1979 года для строителей, которые старательно пытались закончить работу в срок.

Фото: Государственный архив Свердловской области

- Рабочие трудились, не покладая рук. Но в обед приходили артисты и давали представление. Было очень волнительно, - вспоминает Александра Зарятдинова (в прошлом артистка свердловского цирка – прим. ред). - Но для всех это был праздник! Ведь по сравнению со старым цирком, новый был сказкой. К примеру, в деревянном цирке было очень холодно. Мы работали в конце сентября. Сидели по 20 человек в одной гримерке, чтобы согреться. Зрители смотрели выступление в пальто, а мы работали в купальниках. В новом же цирке было тепло, светло и уютно. Он был огромным, на 2640 мест. Благодаря большому куполу отсутствовали балки, опоры и столбы, которые мешали зрителям в старом здании. Да тут и говорить нечего… Новый цирк был шикарным. Но главное, что все, кто участвовал в его строительстве, были одной большой семьей!

Фото: музей Екатеринбургского цирка

Несмотря на то, что здание поменялось, до конца советских времен многие артисты не меняли традиций, установившихся в их среде. Так, например, весь инвентарь акробаты, клоуны и жонглеры делали самостоятельно.

- Артисты сами делали костюмы, пришивали к ним блестки, вязали колготки. А жонглеры для своих номеров вытачивали на станках булавы, - вспоминает Александра Зарятдинова. - В 70-е годы для изготовления этих булав специально покупались пластиковые ведра. Их разрезали и делали шестигранник, который крепился к стержню с ручкой.

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