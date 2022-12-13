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НовостиОбщество13 декабря 2022 2:28

На Урале завершили поиски 13-летней девочки

Школьница не вернулась из школы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пропавшую школьницу разыскивали полицейские и волонтеры

Пропавшую школьницу разыскивали полицейские и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме завершили поиски 13-летней девочки, пропавшей 12 декабря. Ее разыскивали полицейские и волонтеры.

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, девочка не вернулась домой из школы. С собой нее был зеленый рюкзак.

Ранее мы писали, что пропавшего в Екатеринбурге 22-летнего Семена Быстрых нашли мертвым. Поиски длились больше недели - о местонахождении молодого человека ничего не было известно с 30 ноября. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, тело молодого человека было обнаружено в одной из квартир дома по проспекту Ленина.