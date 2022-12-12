Пропавшего в Екатеринбурге 22-летнего парня нашли мертвым

Тело молодого человека было обнаружено в одной из квартир дома по улице Ленина Фото: ЛизаАлерт

Пропавшего в Екатеринбурге 22-летнего Семена Быстрых нашли мертвым. Поиски длились больше недели - о местонахождении молодого человека ничего не было известно с 30 ноября. Его разыскивали полицейские и волонтеры.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, тело молодого человека было обнаружено в одной из квартир дома по улице Ленина.

- Признаков криминала в данной ситуации пока не усматриваются. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится проверка. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.