Глава СК России Бастрыкин заинтересовался пропажей 24-летней девушки из Североуральска

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Фото: Соцсети Яны Балабановой

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить отчет о поисках без вести пропавшей Яны Балабановой из Свердловской области. Последний раз жительница Североуральска выходила на связь в начале июля 2021 года.

- Девушка шла на свадьбу к подруге через лес, с собой у нее был телефон. Она успела сделать несколько звонков, а потом исчезла. Следователями СУ СК России по Свердловской области совместно с волонтерами, спасателями и сотрудниками полиции проводились поисковые мероприятия, которые не дали результата, - отметили в пресс-службе СУ СКР.

При этом специалисты утверждают, что обстоятельства пропажи девушки могут говорить о криминальном характере истории. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, поисками уралочки занимались не только силовики, но и добровольцы из различных отрядов.

- Местность очень сложная, работа ведется в лесной местности на машинах, которые предназначены для бездорожья, - рассказывали в отряде «Прорыв».