В Екатеринбурге запустили новый автобусный маршрут от Ботанической до Кольцово

Протяженность маршрута составляет 32,8 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 декабря запустили новый автобусный маршрут №01, который будет курсировать от станции метро Ботанической до поселка Кольцово. Протяженность маршрута составляет 32,8 километров.

- Ранее на этом маршруте работал автобус № 51. С 1 декабря он ушел с маршрута, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, о планах запустить маршрут из Кольцово до станции метро Ботаническая сообщали еще в феврале 2020 года. Долгое время мэрия не могла найти перевозчика.

Ранее мы писали, что информация о поиске перевозчика появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам, для обслуживания маршрута перевозчик обязан был предоставить не менее восьми зеленых газовых или дизельных автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров.