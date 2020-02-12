В Екатеринбурге запустят аэроэкспресс из Кольцово до станции метро «Ботаническая»
В Екатеринбурге планируется запустить аэроэкспресс из Кольцово до станции метро «Ботаническая». В мэрии пока не готовы назвать дату его запуска. Сейчас этот проект находится в стадии разработки.
- Действительно планируется запуск аэроэкспресса. Но слово планируется здесь основное. Сейчас идет этап проработки. Вариант прорабатывается для того, чтобы предоставить пассажирам Кольцово еще одну возможность добраться до аэропорта или из него, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Если аэроэкспресс запустят, пассажиры смогут, минуя пробки, доехать из аэропорта до метро, откуда легко добраться до центра города и железнодорожного вокзала. Сейчас из Кольцово в город можно доехать на электричке или на автобусе № 01.
ИСТОЧНИК KP.RU