2020-02-12T17:11:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге запустят аэроэкспресс из Кольцово до станции метро «Ботаническая»

Сейчас проект находится в стадии разработки
Алина СУРИНА
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Пока дата запуска аэроэкспресса неизвестнаПока дата запуска аэроэкспресса неизвестнаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге планируется запустить аэроэкспресс из Кольцово до станции метро «Ботаническая». В мэрии пока не готовы назвать дату его запуска. Сейчас этот проект находится в стадии разработки.

- Действительно планируется запуск аэроэкспресса. Но слово планируется здесь основное. Сейчас идет этап проработки. Вариант прорабатывается для того, чтобы предоставить пассажирам Кольцово еще одну возможность добраться до аэропорта или из него, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Если аэроэкспресс запустят, пассажиры смогут, минуя пробки, доехать из аэропорта до метро, откуда легко добраться до центра города и железнодорожного вокзала. Сейчас из Кольцово в город можно доехать на электричке или на автобусе № 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге запустят аэроэкспресс из Кольцово до станции метро «Ботаническая»
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