Сумма контракта - 6,4 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники. Конкурс объявила мэрия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Остановочные пункты в прямом направлении: Метро «Ботаническая», Шварца, Яблоневая, Сады, а/п Кольцово, Бахчиванджи, Авиагородок, ст. Кольцово. В обратном направлении: ст. Кольцово, Авиагородок, Бахчиванджи, а/п Кольцово, Сады, Рамада, Яблоневая, С. Белых, Шварца, Метро «Ботаническая», - указано в описании объекта закупки.

Протяженность маршрута составляет 32,8 километров. Также согласно опубликованным документам, для обслуживания маршрута перевозчик обязан предоставить не менее восьми зеленых газовых или дизельных автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров.

Сумма контракта - 6,4 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 13 июля.