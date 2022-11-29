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НовостиОбщество29 ноября 2022 15:52

В Екатеринбурге банда неизвестных поджигает машины с наклейками Z

Несколько таких случаев были зарегистрированы в Чкаловском районе города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам полковника Горелых, екатеринбуржцы также могут помочь в поимке злоумышленников

По словам полковника Горелых, екатеринбуржцы также могут помочь в поимке злоумышленников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские разыскивают банду, которая причастна к ночным поджогам машин с наклейками Z. Несколько таких случаев были зарегистрированы в Чкаловском районе уральской столицы.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных поджигателей. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, екатеринбуржцы также могут помочь в поимке злоумышленников. Если вы стали очевидцем такого инцидента, сообщите любую информацию по телефону 83433587161.

Ранее в Екатеринбурге вандалы облили краской патриотический микроавтобус Toyota. Облитую краской машину заметили на Уралмаше. Примечательно, что на заднем стекле микроавтобуса была буква Z.