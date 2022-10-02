В Екатеринбурге облили краской патриотический микроавтобус

Вероятно, вандалы облили краской автомобиль под покровом ночи. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге вандалы облили краской патриотический микроавтобус Toyota. Облитую краской машину заметили на Уралмаше. Примечательно, что на заднем стекле микроавтобуса есть буква Z.
- На улице Восстания, 50 неизвестные облили автомобиль красной краской, - сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга воздержались от комментариев.
Ранее мы рассказывали о мужчине, которому грозит до шести лет заключения после того, как он нашел чужую банковскую карту. Он заметил ее в парке на улице Челюскинцев и сразу же побежал снимать деньги.
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