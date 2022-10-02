Полиция возбудила уголовное дело о краже Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела после нахождения чужой карты. Как рассказали в городском УМВД, мужчина нашел карту в парке на улице Челюскинцев и бросился снимать с нее деньги. Когда владелец заблокировал счет, то с него уже пропали 30 тысяч рублей. Полиции удалось оперативно вычислить вора.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за инкриминируемое преступление составляет 6 лет лишения свободы, - отмечают в полиции Екатеринбурга.

ВАЖНО

Полиция Екатеринбурга настоятельно рекомендует гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок ее действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.