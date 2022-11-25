В Екатеринбурге завершили поиски 21-летнего парня

Владимир сам увидел ориентировку и вышел на связь с близкими Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 21-летнего Владимира Горшкова. Молодой человек пропал 20 ноября. Последний раз его видели в районе Южного автовокзала. Поисками Владимира Горшкова занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Огромное спасибо СМИ и всем неравнодушным людям, которые помогали распространять информацию по сети. Владимир сам увидел ориентировку и вышел на связь с близкими, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, недавно мы писали, что в Арамили завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал 22 ноября, возвращаясь из школы домой.