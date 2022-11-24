В Екатеринбурге пропал 21-летний парень

Молодой человек раньше никогда не пропадал Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 21-летний Владимир Горшков. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 ноября. Последний раз его видели в районе Южного автовокзала. Поисками молодого человека занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Ранее Владимир никогда не пропадал, всегда был на связи с близкими. Родные очень переживают, ждут его домой. Большая просьба, если кто-нибудь увидит его, сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» или, возможно, Владимир сам с нами выйдет на связь, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

У Владимира худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, серые глаза, черные волосы. Во что был одет молодой человек в день пропажи неизвестно.

Если вы знаете о местонахождении Владимира, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.