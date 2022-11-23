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НовостиОбщество23 ноября 2022 2:33

На Урале завершились поиски 9-летнего мальчика, не вернувшегося из школы домой

Он исчез 22 ноября
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Ребенка нашли живым

Ребенка нашли живым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завершились поиски 9-летнего мальчика, который пропал, возвращаясь из школы домой. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

Ребенок исчез 22 ноября. Его рост составляет 150 сантиметров. Глаза – карие, волосы – темно-русые. Мальчик был одет на момент пропажи в серо-зеленую куртку, черные джинсы, темные ботинки и шапку. Также у него при себе был черный рюкзак.

В среднем в месяц в Свердловской области пропадает 11 детей. К счастью, большинство находятся живыми. Но бывает, что их и не находят. Как правило, дети уходят из дома, не предупредив родителей и пренебрегая правилами безопасности. Редакция «КП-Екатеринбург» собрала истории семи детей, которые пропали на Урале с 2005 по 2019 год.