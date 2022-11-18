В Екатеринбурге снесли первый дом по программе КРТ

Территорию застроит "Страна Девелопмент" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался снос первого дома по программе КРТ. Аварийный барак расположен на улице Баумана, 37. Право застроить освободившуюся территорию получил застройщик «Страна Девелопмент».

- Мы рады, что застройщик выразил желание участвовать в программе КРТ, пошел навстречу и освобождает территорию от аварийного объекта, - заявил замначальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов.

В будущем на месте снесенных домов по программе реновации появится современный жилой квартал. Жильцов расселили еще в 2021 году, по словам Григория Сурганова, каждый житель аварийного дома получил квартиру или денежную компенсацию.

В ноябре прошлого года администрация Екатеринбурга опубликовала список домов, которые первые пойдут под снос в рамках КРТ. Ими стали аварийные постройки, которым более 70-ти лет на улицах Баумана, Шефская и Энтузиастов. Всего домов 13.