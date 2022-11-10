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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:01

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в районе крупного пожара на «Сортировке»

Площадь возгорания составляет порядка 450 «квадратов»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сейчас на месте работают 44 человека и 13 единиц специальной техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас на месте работают 44 человека и 13 единиц специальной техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе улицы Билимбаевской, где произошел крупный пожар в промышленном цеху. Известно, что площадь возгорания составляет порядка 450 «квадратов».

- Организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребназора.

Напомним, сейчас на месте работают 44 человека и 13 единиц специальной техники. А автоинспекторы перекрыли участок улицы Билимбаевской от Маневровой до Расточной в обоих направлениях.