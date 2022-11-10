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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:41

В Екатеринбурге на территории цеха вспыхнул пожар

Как оказалось, его площадь составляет порядка 400 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На месте работают 44 человека личного состава, а также 13 единиц специальной техники

На месте работают 44 человека личного состава, а также 13 единиц специальной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории цеха, который расположен на улице Билимбаевской вспыхнул крупный пожар. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:25 по местному времени, как оказалось, его площадь составляет порядка 400 квадратных метров.

- По оперативной информации происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве заявили, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 44 человека личного состава, а также 13 единиц специальной техники. Пока что пожар не локализован.